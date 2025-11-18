Rhetor מחיר היום

מחיר Rhetor (RT) בזמן אמת היום הוא $ 0.00871011, עם שינוי של 5.81% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RT ל USD הוא $ 0.00871011 לכל RT.

Rhetor כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 8,679,019, עם היצע במחזור של 1000.00M RT. ב‑24 השעות האחרונות, RT סחר בין $ 0.00825217 (נמוך) ל $ 0.00927488 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02402558, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00825217.

ביצועים לטווח קצר, RT נע ב +0.68% בשעה האחרונה ו -25.73% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Rhetor (RT) מידע שוק

שווי שוק $ 8.68M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.68M אספקת מחזור 1000.00M אספקה כוללת 999,999,501.122324

שווי השוק הנוכחי של Rhetor הוא $ 8.68M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RT הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999999501.122324. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.68M.