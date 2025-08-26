עוד על REVU

Revuto סֵמֶל

Revuto מחיר (REVU)

לא רשום

1 REVU ל USD מחיר חי:

$0.00385
$0.00385$0.00385
-1.00% 1D
USD
Revuto (REVU) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:08:41 (UTC+8)

Revuto (REVU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00384757
$ 0.00384757$ 0.00384757
24 שעות נמוך
$ 0.00392697
$ 0.00392697$ 0.00392697
גבוה 24 שעות

$ 0.00384757
$ 0.00384757$ 0.00384757

$ 0.00392697
$ 0.00392697$ 0.00392697

$ 0.240161
$ 0.240161$ 0.240161

$ 0.00384757
$ 0.00384757$ 0.00384757

-0.02%

-1.04%

-7.35%

-7.35%

Revuto (REVU) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00385. במהלך 24 השעות האחרונות, REVU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00384757 לבין שיא של $ 0.00392697, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. REVUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.240161, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00384757.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, REVU השתנה ב -0.02% במהלך השעה האחרונה, -1.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.35% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Revuto (REVU) מידע שוק

$ 701.29K
$ 701.29K$ 701.29K

--
----

$ 1.08M
$ 1.08M$ 1.08M

182.11M
182.11M 182.11M

280,125,000.0
280,125,000.0 280,125,000.0

שווי השוק הנוכחי של Revuto הוא $ 701.29K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של REVU הוא 182.11M, עם היצע כולל של 280125000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.08M.

Revuto (REVU) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Revutoל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRevuto ל USDהיה . $ -0.0009977163.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRevuto ל USDהיה $ -0.0012139458.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Revutoל USDהיה $ -0.004645526702974042.

תְקוּפָה לשנות (USD) לשנות (%)
הַיוֹם $ 0 -1.04%
30 ימים $ -0.0009977163 -25.91%
60 ימים $ -0.0012139458 -31.53%
90 ימים $ -0.004645526702974042 -54.68%

מה זה Revuto (REVU)

In general: Revuto helps people manage and pay for their subscriptions by leveraging crypto and DeFi services. The end goal is to help users manage their subscriptions, avoid free-trial traps, and save money by paying less than they would with fiat money. The market is vast because, on average, we all use and pay for at least 2-3 subscriptions every month. As the subscription economy is growing by 100% year over year, we’ll spend even more money on subscriptions in the future and lose cash on subscriptions we don’t use and/or forget about. More importantly, with Revuto dApp and by staking REVU in liquidity pools, Revuto users will be able to provide liquidity to other Revuto users on the subscription due date(s) and make their money work for them (earn yield).

Revuto (REVU) משאב

האתר הרשמי

Revuto תחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Revuto (REVU) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Revuto (REVU) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Revuto.

בדוק את Revuto תחזית המחיר עכשיו‏!

REVU למטבעות מקומיים

Revuto (REVU) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Revuto (REVU) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על REVU הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Revuto (REVU)

כמה שווה Revuto (REVU) היום?
החי REVUהמחיר ב USD הוא 0.00385 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי REVU ל USD?
המחיר הנוכחי של REVU ל USD הוא $ 0.00385. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Revuto?
שווי השוק של REVU הוא $ 701.29K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של REVU?
ההיצע במחזור של REVU הוא 182.11M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של REVU?
‏‏REVU השיג מחיר שיא (ATH) של 0.240161 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של REVU?
REVU ‏‏רשם מחירATL של 0.00384757 USD.
מהו נפח המסחר של REVU?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור REVU הוא -- USD.
האם REVU יעלה השנה?
REVU ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את REVU תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:08:41 (UTC+8)

