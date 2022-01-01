Revuto (REVU) טוקנומיקה

Revuto (REVU) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Revuto (REVU), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
USD

Revuto (REVU) מידע

In general: Revuto helps people manage and pay for their subscriptions by leveraging crypto and DeFi services. The end goal is to help users manage their subscriptions, avoid free-trial traps, and save money by paying less than they would with fiat money. The market is vast because, on average, we all use and pay for at least 2-3 subscriptions every month. As the subscription economy is growing by 100% year over year, we’ll spend even more money on subscriptions in the future and lose cash on subscriptions we don’t use and/or forget about. More importantly, with Revuto dApp and by staking REVU in liquidity pools, Revuto users will be able to provide liquidity to other Revuto users on the subscription due date(s) and make their money work for them (earn yield).

אתר רשמי:
https://crypto.revuto.com/

Revuto (REVU) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Revuto (REVU), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 759.95K
$ 759.95K$ 759.95K
ההיצע הכולל:
$ 280.13M
$ 280.13M$ 280.13M
אספקה במחזור:
$ 182.11M
$ 182.11M$ 182.11M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 1.17M
$ 1.17M$ 1.17M
שיא כל הזמנים:
$ 0.240161
$ 0.240161$ 0.240161
שפל כל הזמנים:
$ 0.00381177
$ 0.00381177$ 0.00381177
מחיר נוכחי:
$ 0.00416868
$ 0.00416868$ 0.00416868

Revuto (REVU) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Revuto (REVU) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של REVU אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות REVUהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את REVUטוקניומיקה, חקרו אתREVUהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

REVU חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן REVU עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו REVU משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

