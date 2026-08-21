REVOX מחיר היום

מחיר REVOX (REX) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.75% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ REX ל USD הוא $ 0 לכל REX.

REVOX כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 27,823, עם היצע במחזור של 3.00B REX. ב‑24 השעות האחרונות, REX סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.081399, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, REX נע ב +0.33% בשעה האחרונה ו -32.80% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

REVOX (REX) מידע שוק

שווי שוק $ 27.82K$ 27.82K $ 27.82K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 27.82K$ 27.82K $ 27.82K אספקת מחזור 3.00B 3.00B 3.00B אספקה כוללת 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של REVOX הוא $ 27.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של REX הוא 3.00B, עם היצע כולל של 3000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 27.82K.