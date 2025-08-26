Reverse Unit Bias (RUB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 5,067,620 $ 5,067,620 $ 5,067,620 24 שעות נמוך $ 6,261,804 $ 6,261,804 $ 6,261,804 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 5,067,620$ 5,067,620 $ 5,067,620 גבוה 24 שעות $ 6,261,804$ 6,261,804 $ 6,261,804 שיא כל הזמנים $ 8,698,809$ 8,698,809 $ 8,698,809 המחיר הנמוך ביותר $ 1,844,979$ 1,844,979 $ 1,844,979 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.75% שינוי מחיר (1D) -16.02% שינוי מחיר (7D) -11.66% שינוי מחיר (7D) -11.66%

Reverse Unit Bias (RUB) המחיר בזמן אמת של הוא $5,149,388. במהלך 24 השעות האחרונות, RUB נסחר בטווח שבין שפל של $ 5,067,620 לבין שיא של $ 6,261,804, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RUBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 8,698,809, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,844,979.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RUB השתנה ב +0.75% במהלך השעה האחרונה, -16.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Reverse Unit Bias (RUB) מידע שוק

שווי שוק $ 5.17M$ 5.17M $ 5.17M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.17M$ 5.17M $ 5.17M אספקת מחזור 1.00 1.00 1.00 אספקה כוללת 1.0 1.0 1.0

שווי השוק הנוכחי של Reverse Unit Bias הוא $ 5.17M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RUB הוא 1.00, עם היצע כולל של 1.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.17M.