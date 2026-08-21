ReVault מחיר היום

מחיר ReVault (RVAULT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.23% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RVAULT ל USD הוא $ 0 לכל RVAULT.

ReVault כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 35,345, עם היצע במחזור של 100.00B RVAULT. ב‑24 השעות האחרונות, RVAULT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, RVAULT נע ב -0.09% בשעה האחרונה ו +26.03% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

ReVault (RVAULT) מידע שוק

שווי שוק $ 35.35K$ 35.35K $ 35.35K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 35.35K$ 35.35K $ 35.35K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ReVault הוא $ 35.35K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RVAULT הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 35.35K.