RETSBA סֵמֶל

RETSBA מחיר (RETSBA)

לא רשום

1 RETSBA ל USDמחיר חי:

-10.30%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
RETSBA (RETSBA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:08:27 (UTC+8)

RETSBA (RETSBA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+2.02%

-10.37%

-22.89%

-22.89%

RETSBA (RETSBA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00497801. במהלך 24 השעות האחרונות, RETSBA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00464334 לבין שיא של $ 0.00559032, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RETSBAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00811907, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00057875.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RETSBA השתנה ב +2.02% במהלך השעה האחרונה, -10.37% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-22.89% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

RETSBA (RETSBA) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של RETSBA הוא $ 4.07M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RETSBA הוא 817.71M, עם היצע כולל של 849317198.3056172. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.23M.

RETSBA (RETSBA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של RETSBAל USDהיה $ -0.000576443821739536.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRETSBA ל USDהיה . $ +0.0006605162.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRETSBA ל USDהיה $ +0.0111756956.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של RETSBAל USDהיה $ +0.0035030608003625915.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000576443821739536-10.37%
30 ימים$ +0.0006605162+13.27%
60 ימים$ +0.0111756956+224.50%
90 ימים$ +0.0035030608003625915+237.50%

מה זהRETSBA (RETSBA)

Retsba is the main villain and antagonist of the Pudgy Penguins and Abstract blockchain. He is the first living, breathing villainous memecoin and his goal is to conquer the Abstract blockchain at all costs. Retsba is a memetoken that has built a thriving community through posts on X and Abstract collaborations. Retsba provides comedic and fantastical content via memes and social media posts that serve to give depth to the Pudgy Penguins ecosystem by providing them with the villain they've never had.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

RETSBA (RETSBA) משאב

האתר הרשמי

RETSBAתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה RETSBA (RETSBA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות RETSBA (RETSBA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור RETSBA.

בדוק את RETSBA תחזית המחיר עכשיו‏!

RETSBA למטבעות מקומיים

RETSBA (RETSBA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של RETSBA (RETSBA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RETSBA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על RETSBA (RETSBA)

כמה שווה RETSBA (RETSBA) היום?
החי RETSBAהמחיר ב USD הוא 0.00497801 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RETSBA ל USD?
המחיר הנוכחי של RETSBA ל USD הוא $ 0.00497801. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של RETSBA?
שווי השוק של RETSBA הוא $ 4.07M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RETSBA?
ההיצע במחזור של RETSBA הוא 817.71M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RETSBA?
‏‏RETSBA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00811907 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RETSBA?
RETSBA ‏‏רשם מחירATL של 0.00057875 USD.
מהו נפח המסחר של RETSBA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RETSBA הוא -- USD.
האם RETSBA יעלה השנה?
RETSBA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RETSBA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:08:27 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.