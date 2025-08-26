RETSBA (RETSBA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00464334 $ 0.00464334 $ 0.00464334 24 שעות נמוך $ 0.00559032 $ 0.00559032 $ 0.00559032 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00464334$ 0.00464334 $ 0.00464334 גבוה 24 שעות $ 0.00559032$ 0.00559032 $ 0.00559032 שיא כל הזמנים $ 0.00811907$ 0.00811907 $ 0.00811907 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00057875$ 0.00057875 $ 0.00057875 שינוי מחיר (שעה אחת) +2.02% שינוי מחיר (1D) -10.37% שינוי מחיר (7D) -22.89% שינוי מחיר (7D) -22.89%

RETSBA (RETSBA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00497801. במהלך 24 השעות האחרונות, RETSBA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00464334 לבין שיא של $ 0.00559032, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RETSBAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00811907, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00057875.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RETSBA השתנה ב +2.02% במהלך השעה האחרונה, -10.37% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-22.89% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

RETSBA (RETSBA) מידע שוק

שווי שוק $ 4.07M$ 4.07M $ 4.07M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.23M$ 4.23M $ 4.23M אספקת מחזור 817.71M 817.71M 817.71M אספקה כוללת 849,317,198.3056172 849,317,198.3056172 849,317,198.3056172

שווי השוק הנוכחי של RETSBA הוא $ 4.07M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RETSBA הוא 817.71M, עם היצע כולל של 849317198.3056172. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.23M.