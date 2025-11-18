Retsa מחיר היום

מחיר Retsa (RETSA) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RETSA ל USD הוא -- לכל RETSA.

Retsa כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,988.96, עם היצע במחזור של 1.00B RETSA. ב‑24 השעות האחרונות, RETSA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00194489, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, RETSA נע ב -- בשעה האחרונה ו -4.61% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Retsa (RETSA) מידע שוק

שווי שוק $ 5.99K$ 5.99K $ 5.99K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.99K$ 5.99K $ 5.99K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Retsa הוא $ 5.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RETSA הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.99K.