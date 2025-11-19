Retsa (RETSA) תחזית מחיר (USD)

קבל Retsa תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה RETSA יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Retsa % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Retsa תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Retsa (RETSA) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Retsa ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000005 בשנת 2025. Retsa (RETSA) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Retsa ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000006 בשנת 2026. Retsa (RETSA) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של RETSA הוא $ 0.000006 עם 10.25% שיעור צמיחה. Retsa (RETSA) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של RETSA הוא $ 0.000006 עם 15.76% שיעור צמיחה. Retsa (RETSA) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של RETSA הוא $ 0.000007 עם 21.55% שיעור צמיחה. Retsa (RETSA) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של RETSA הוא $ 0.000007 עם 27.63% שיעור צמיחה. Retsa (RETSA) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Retsa עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000012. Retsa (RETSA) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Retsa עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000020. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.000005 0.00%

2026 $ 0.000006 5.00%

2027 $ 0.000006 10.25%

2028 $ 0.000006 15.76%

2029 $ 0.000007 21.55%

2030 $ 0.000007 27.63%

2031 $ 0.000008 34.01%

2032 $ 0.000008 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.000008 47.75%

2034 $ 0.000009 55.13%

2035 $ 0.000009 62.89%

2036 $ 0.000010 71.03%

2037 $ 0.000010 79.59%

2038 $ 0.000011 88.56%

2039 $ 0.000011 97.99%

2040 $ 0.000012 107.89% הצג עוד לטווח קצר Retsa תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.000005 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.000005 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.000005 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.000006 0.41% Retsa (RETSA) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורRETSAב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.000005 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Retsa (RETSA) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורRETSA , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.000005 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Retsa (RETSA) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורRETSA , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.000005 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Retsa (RETSA) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורRETSA הוא $0.000006 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Retsa מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 5.99K$ 5.99K $ 5.99K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר RETSA העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, RETSA יש כמות במעגל של 1.00B ושווי שוק כולל של $ 5.99K. צפה RETSA במחיר חי

Retsa מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בRetsaדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלRetsa הוא 0.000005USD. היצע במחזור של Retsa(RETSA) הוא 1.00B RETSA , מה שמעניק לו שווי שוק של $5,988.96 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 ימים -4.91% $ -0.000000 $ 0.000007 $ 0.000005

30 ימים -20.35% $ -0.000001 $ 0.000007 $ 0.000005 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Retsa הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת 0.00% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Retsa נסחר בשיא של $0.000007 ושפל של $0.000005 . נרשם שינוי במחיר של -4.91% . מגמה אחרונה זו מציגה אתRETSA הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Retsa חווה -20.35% שינוי, המשקף בערך $-0.000001 לערכו. זה מצביע על כך ש RETSA עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Retsa (RETSA) מודול חיזוי מחיר עובד? Retsa מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של RETSAעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךRetsa לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של RETSA , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Retsa. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלRETSA . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלRETSA כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Retsa.

מדוע RETSA חיזוי מחירים חשוב?

RETSA תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם RETSA כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, RETSA ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של RETSA בחודש הבא? על פי Retsa (RETSA) כלי תחזית המחירים, המחיר RETSA הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 RETSA בשנת 2026? המחיר של 1 Retsa (RETSA) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, RETSA יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של RETSA בשנת 2027? Retsa (RETSA) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 RETSA עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של RETSA בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Retsa (RETSA) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של RETSA בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Retsa (RETSA) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 RETSA בשנת 2030? המחיר של 1 Retsa (RETSA) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, RETSA יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי RETSA תחזית המחיר בשנת 2040? Retsa (RETSA) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 RETSA עד שנת 2040.