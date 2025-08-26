ReplyGuys (REPLY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0000463 24 שעות נמוך $ 0.00004811 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00113229 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00004199 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -2.33% שינוי מחיר (7D) +1.56%

ReplyGuys (REPLY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00004686. במהלך 24 השעות האחרונות, REPLY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0000463 לבין שיא של $ 0.00004811, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. REPLYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00113229, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00004199.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, REPLY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -2.33% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ReplyGuys (REPLY) מידע שוק

שווי שוק $ 45.45K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 45.45K אספקת מחזור 969.95M אספקה כוללת 969,946,650.6049455

שווי השוק הנוכחי של ReplyGuys הוא $ 45.45K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של REPLY הוא 969.95M, עם היצע כולל של 969946650.6049455. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 45.45K.