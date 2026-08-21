Refund מחיר היום

מחיר Refund (RFD) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.16% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RFD ל USD הוא $ 0 לכל RFD.

Refund כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,604,145, עם היצע במחזור של 1.00T RFD. ב‑24 השעות האחרונות, RFD סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, RFD נע ב +0.86% בשעה האחרונה ו +27.37% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Refund (RFD) מידע שוק

שווי שוק $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M אספקת מחזור 1.00T 1.00T 1.00T אספקה כוללת 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Refund הוא $ 1.60M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RFD הוא 1.00T, עם היצע כולל של 1000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.60M.