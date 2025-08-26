RedTeam (SN61) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.819318 $ 0.819318 $ 0.819318 24 שעות נמוך $ 0.917176 $ 0.917176 $ 0.917176 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.819318$ 0.819318 $ 0.819318 גבוה 24 שעות $ 0.917176$ 0.917176 $ 0.917176 שיא כל הזמנים $ 2.73$ 2.73 $ 2.73 המחיר הנמוך ביותר $ 0.819318$ 0.819318 $ 0.819318 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.79% שינוי מחיר (1D) -7.66% שינוי מחיר (7D) -9.01% שינוי מחיר (7D) -9.01%

RedTeam (SN61) המחיר בזמן אמת של הוא $0.833895. במהלך 24 השעות האחרונות, SN61 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.819318 לבין שיא של $ 0.917176, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN61השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.73, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.819318.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN61 השתנה ב +0.79% במהלך השעה האחרונה, -7.66% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

RedTeam (SN61) מידע שוק

שווי שוק $ 1.75M$ 1.75M $ 1.75M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.75M$ 1.75M $ 1.75M אספקת מחזור 2.10M 2.10M 2.10M אספקה כוללת 2,095,220.914567467 2,095,220.914567467 2,095,220.914567467

שווי השוק הנוכחי של RedTeam הוא $ 1.75M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN61 הוא 2.10M, עם היצע כולל של 2095220.914567467. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.75M.