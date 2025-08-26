Reddex (LQDX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00155203 $ 0.00155203 $ 0.00155203 24 שעות נמוך $ 0.00167233 $ 0.00167233 $ 0.00167233 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00155203$ 0.00155203 $ 0.00155203 גבוה 24 שעות $ 0.00167233$ 0.00167233 $ 0.00167233 שיא כל הזמנים $ 0.184119$ 0.184119 $ 0.184119 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) -7.18% שינוי מחיר (7D) +7.62% שינוי מחיר (7D) +7.62%

Reddex (LQDX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0015521. במהלך 24 השעות האחרונות, LQDX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00155203 לבין שיא של $ 0.00167233, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LQDXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.184119, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LQDX השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -7.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Reddex (LQDX) מידע שוק

שווי שוק $ 187.79K$ 187.79K $ 187.79K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 620.82K$ 620.82K $ 620.82K אספקת מחזור 120.99M 120.99M 120.99M אספקה כוללת 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Reddex הוא $ 187.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LQDX הוא 120.99M, עם היצע כולל של 400000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 620.82K.