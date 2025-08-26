ReddCoin (RDD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0305647$ 0.0305647 $ 0.0305647 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.01% שינוי מחיר (1D) -6.28% שינוי מחיר (7D) -24.61% שינוי מחיר (7D) -24.61%

ReddCoin (RDD) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, RDD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RDDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0305647, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RDD השתנה ב -1.01% במהלך השעה האחרונה, -6.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-24.61% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ReddCoin (RDD) מידע שוק

שווי שוק $ 2.33M$ 2.33M $ 2.33M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.33M$ 2.33M $ 2.33M אספקת מחזור 33.57B 33.57B 33.57B אספקה כוללת 33,571,164,614.81367 33,571,164,614.81367 33,571,164,614.81367

שווי השוק הנוכחי של ReddCoin הוא $ 2.33M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RDD הוא 33.57B, עם היצע כולל של 33571164614.81367. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.33M.