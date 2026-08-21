RealGoat מחיר היום

מחיר RealGoat (RGOAT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RGOAT ל USD הוא $ 0 לכל RGOAT.

RealGoat כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 26,173, עם היצע במחזור של 21.00T RGOAT. ב‑24 השעות האחרונות, RGOAT סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, RGOAT נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

RealGoat (RGOAT) מידע שוק

שווי שוק $ 26.17K$ 26.17K $ 26.17K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 26.17K$ 26.17K $ 26.17K אספקת מחזור 21.00T 21.00T 21.00T אספקה כוללת 21,000,000,000,000.0 21,000,000,000,000.0 21,000,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של RealGoat הוא $ 26.17K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RGOAT הוא 21.00T, עם היצע כולל של 21000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.17K.