Reactive Network מחיר היום

מחיר Reactive Network (REACT) בזמן אמת היום הוא $ 0.00517021, עם שינוי של 0.32% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ REACT ל USD הוא $ 0.00517021 לכל REACT.

Reactive Network כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 6,204,041, עם היצע במחזור של 1.20B REACT. ב‑24 השעות האחרונות, REACT סחר בין $ 0.00504345 (נמוך) ל $ 0.00534754 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.236611, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00439165.

ביצועים לטווח קצר, REACT נע ב -0.96% בשעה האחרונה ו +2.90% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 74.49K.

Reactive Network (REACT) מידע שוק

שווי שוק $ 6.20M$ 6.20M $ 6.20M נפח (24 שעות) $ 74.49K$ 74.49K $ 74.49K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.41M$ 12.41M $ 12.41M אספקת מחזור 1.20B 1.20B 1.20B אספקה כוללת 2,400,000,000.0 2,400,000,000.0 2,400,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Reactive Network הוא $ 6.20M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 74.49K. ההיצע במחזור של REACT הוא 1.20B, עם היצע כולל של 2400000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.41M.