RCADE Network מחיר היום

מחיר RCADE Network (RCADE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 67.30% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RCADE ל USD הוא $ 0 לכל RCADE.

RCADE Network כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 34,945, עם היצע במחזור של 8.30B RCADE. ב‑24 השעות האחרונות, RCADE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00305157, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, RCADE נע ב -41.28% בשעה האחרונה ו +32.82% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

RCADE Network (RCADE) מידע שוק

שווי שוק $ 34.95K$ 34.95K $ 34.95K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 168.42K$ 168.42K $ 168.42K אספקת מחזור 8.30B 8.30B 8.30B אספקה כוללת 40,000,000,000.0 40,000,000,000.0 40,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של RCADE Network הוא $ 34.95K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RCADE הוא 8.30B, עם היצע כולל של 40000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 168.42K.