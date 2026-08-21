RAXOL מחיר היום

מחיר RAXOL (RAXOL) בזמן אמת היום הוא $ 0.00116639, עם שינוי של 4.84% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RAXOL ל USD הוא $ 0.00116639 לכל RAXOL.

RAXOL כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,166,132, עם היצע במחזור של 1.00B RAXOL. ב‑24 השעות האחרונות, RAXOL סחר בין $ 0.00101324 (נמוך) ל $ 0.00138121 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00409227, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, RAXOL נע ב +4.36% בשעה האחרונה ו +55.35% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 73.94K.

RAXOL (RAXOL) מידע שוק

שווי שוק $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M נפח (24 שעות) $ 73.94K$ 73.94K $ 73.94K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של RAXOL הוא $ 1.17M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 73.94K. ההיצע במחזור של RAXOL הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.17M.