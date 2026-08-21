Rawli Analytics מחיר היום

מחיר Rawli Analytics (RWAAN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.28% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RWAAN ל USD הוא $ 0 לכל RWAAN.

Rawli Analytics כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 472,443, עם היצע במחזור של 5.80B RWAAN. ב‑24 השעות האחרונות, RWAAN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, RWAAN נע ב -0.29% בשעה האחרונה ו +12.74% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Rawli Analytics (RWAAN) מידע שוק

שווי שוק $ 472.44K$ 472.44K $ 472.44K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 692.69K$ 692.69K $ 692.69K אספקת מחזור 5.80B 5.80B 5.80B אספקה כוללת 8,500,000,000.0 8,500,000,000.0 8,500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Rawli Analytics הוא $ 472.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RWAAN הוא 5.80B, עם היצע כולל של 8500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 692.69K.