Ratecoin מחיר היום

מחיר Ratecoin (RATE) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RATE ל USD הוא -- לכל RATE.

Ratecoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 6,255.3, עם היצע במחזור של 966.52M RATE. ב‑24 השעות האחרונות, RATE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, RATE נע ב -- בשעה האחרונה ו -90.49% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Ratecoin (RATE) מידע שוק

שווי שוק $ 6.26K$ 6.26K $ 6.26K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.26K$ 6.26K $ 6.26K אספקת מחזור 966.52M 966.52M 966.52M אספקה כוללת 966,517,002.76464 966,517,002.76464 966,517,002.76464

שווי השוק הנוכחי של Ratecoin הוא $ 6.26K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RATE הוא 966.52M, עם היצע כולל של 966517002.76464. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.26K.