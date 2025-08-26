RandomDEX (RDX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.03549265 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +0.49%

RandomDEX (RDX) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, RDX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RDXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03549265, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RDX השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

RandomDEX (RDX) מידע שוק

שווי שוק $ 99.81K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 800.52K אספקת מחזור 120.00M אספקה כוללת 962,500,000.0

שווי השוק הנוכחי של RandomDEX הוא $ 99.81K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RDX הוא 120.00M, עם היצע כולל של 962500000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 800.52K.