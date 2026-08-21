RAMCOIN מחיר היום

מחיר RAMCOIN (RAM) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 7.62% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RAM ל USD הוא $ 0 לכל RAM.

RAMCOIN כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 29,002, עם היצע במחזור של 999.27M RAM. ב‑24 השעות האחרונות, RAM סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, RAM נע ב +0.35% בשעה האחרונה ו +16.38% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

RAMCOIN (RAM) מידע שוק

שווי שוק $ 29.00K$ 29.00K $ 29.00K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 29.00K$ 29.00K $ 29.00K אספקת מחזור 999.27M 999.27M 999.27M אספקה כוללת 999,269,376.371034 999,269,376.371034 999,269,376.371034

שווי השוק הנוכחי של RAMCOIN הוא $ 29.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RAM הוא 999.27M, עם היצע כולל של 999269376.371034. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.00K.