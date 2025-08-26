Raini Studios Token (RST) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00227849 $ 0.00227849 $ 0.00227849 24 שעות נמוך $ 0.00255355 $ 0.00255355 $ 0.00255355 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00227849$ 0.00227849 $ 0.00227849 גבוה 24 שעות $ 0.00255355$ 0.00255355 $ 0.00255355 שיא כל הזמנים $ 0.13423$ 0.13423 $ 0.13423 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00114437$ 0.00114437 $ 0.00114437 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.03% שינוי מחיר (1D) -9.95% שינוי מחיר (7D) -11.52% שינוי מחיר (7D) -11.52%

Raini Studios Token (RST) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0022965. במהלך 24 השעות האחרונות, RST נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00227849 לבין שיא של $ 0.00255355, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RSTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.13423, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00114437.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RST השתנה ב -0.03% במהלך השעה האחרונה, -9.95% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Raini Studios Token (RST) מידע שוק

שווי שוק $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.11M$ 2.11M $ 2.11M אספקת מחזור 565.02M 565.02M 565.02M אספקה כוללת 919,281,602.0 919,281,602.0 919,281,602.0

שווי השוק הנוכחי של Raini Studios Token הוא $ 1.30M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RST הוא 565.02M, עם היצע כולל של 919281602.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.11M.