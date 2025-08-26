עוד על RST

RST מידע על מחיר

RST אתר רשמי

RST טוקניומיקה

RST תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Raini Studios Token סֵמֶל

Raini Studios Token מחיר (RST)

לא רשום

1 RST ל USDמחיר חי:

$0.00229821
$0.00229821$0.00229821
-9.70%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Raini Studios Token (RST) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:07:40 (UTC+8)

Raini Studios Token (RST) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00227849
$ 0.00227849$ 0.00227849
24 שעות נמוך
$ 0.00255355
$ 0.00255355$ 0.00255355
גבוה 24 שעות

$ 0.00227849
$ 0.00227849$ 0.00227849

$ 0.00255355
$ 0.00255355$ 0.00255355

$ 0.13423
$ 0.13423$ 0.13423

$ 0.00114437
$ 0.00114437$ 0.00114437

-0.03%

-9.95%

-11.52%

-11.52%

Raini Studios Token (RST) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0022965. במהלך 24 השעות האחרונות, RST נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00227849 לבין שיא של $ 0.00255355, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RSTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.13423, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00114437.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RST השתנה ב -0.03% במהלך השעה האחרונה, -9.95% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Raini Studios Token (RST) מידע שוק

$ 1.30M
$ 1.30M$ 1.30M

--
----

$ 2.11M
$ 2.11M$ 2.11M

565.02M
565.02M 565.02M

919,281,602.0
919,281,602.0 919,281,602.0

שווי השוק הנוכחי של Raini Studios Token הוא $ 1.30M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RST הוא 565.02M, עם היצע כולל של 919281602.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.11M.

Raini Studios Token (RST) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Raini Studios Tokenל USDהיה $ -0.000253871409897666.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRaini Studios Token ל USDהיה . $ -0.0004785005.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRaini Studios Token ל USDהיה $ +0.0008766633.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Raini Studios Tokenל USDהיה $ -0.0000673638928220037.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000253871409897666-9.95%
30 ימים$ -0.0004785005-20.83%
60 ימים$ +0.0008766633+38.17%
90 ימים$ -0.0000673638928220037-2.84%

מה זהRaini Studios Token (RST)

Raini Studios is a full-service, web3-native game studio - $RST is the token that underpins all of its web3 offerings. Raini: The Lords of Light (RTLOL) is Raini Studios' flagship title - an immersive play and earn trading card game that blends fantasy with the cryptoverse. With gameplay that can be described as a mix of Hearthstone, Magic: The Gathering, and Yu-Gi-Oh, The Lords of Light is easy to play, but difficult to master.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Raini Studios Token (RST) משאב

האתר הרשמי

Raini Studios Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Raini Studios Token (RST) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Raini Studios Token (RST) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Raini Studios Token.

בדוק את Raini Studios Token תחזית המחיר עכשיו‏!

RST למטבעות מקומיים

Raini Studios Token (RST) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Raini Studios Token (RST) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RST הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Raini Studios Token (RST)

כמה שווה Raini Studios Token (RST) היום?
החי RSTהמחיר ב USD הוא 0.0022965 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RST ל USD?
המחיר הנוכחי של RST ל USD הוא $ 0.0022965. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Raini Studios Token?
שווי השוק של RST הוא $ 1.30M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RST?
ההיצע במחזור של RST הוא 565.02M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RST?
‏‏RST השיג מחיר שיא (ATH) של 0.13423 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RST?
RST ‏‏רשם מחירATL של 0.00114437 USD.
מהו נפח המסחר של RST?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RST הוא -- USD.
האם RST יעלה השנה?
RST ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RST תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:07:40 (UTC+8)

Raini Studios Token (RST) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.