DAO Maker סֵמֶל

DAO Maker מְחִיר(DAO)

1 DAO ל USDמחיר חי:

$0.1198
$0.1198$0.1198
-1.31%1D
USD
DAO Maker (DAO) טבלת מחירים חיה
DAO Maker (DAO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.50%

-1.31%

-0.92%

-0.92%

DAO Maker (DAO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.1197. במהלך 24 השעות האחרונות, DAO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.1175 לבין שיא של $ 0.1268, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DAOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 8.75191628, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.10402367680053178.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DAO השתנה ב +0.50% במהלך השעה האחרונה, -1.31% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.92% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DAO Maker (DAO) מידע שוק

No.833

ETH

שווי השוק הנוכחי של DAO Maker הוא $ 24.27M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 318.98K. ההיצע במחזור של DAO הוא 202.73M, עם היצע כולל של 278537498.3794117. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 33.34M.

DAO Maker (DAO) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של DAO Makerהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00159-1.31%
30 ימים$ -0.0096-7.43%
60 ימים$ +0.0032+2.74%
90 ימים$ -0.0329-21.56%
DAO Maker שינוי מחיר היום

היום,DAO רשם שינוי של $ -0.00159 (-1.31%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

DAO Maker שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0096 (-7.43%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

DAO Maker שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,DAO ראה שינוי של $ +0.0032 (+2.74%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

DAO Maker שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0329 (-21.56%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של DAO Maker (DAO)?

בדוק את DAO Maker עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהDAO Maker (DAO)

DAO Maker is a platform that aims to redefine venture capital for the masses, by providing scalable technologies and funding support to tokenized startups. This venture capital fund was first conceptualized in 2017. It has since evolved to create low turnout frameworks, which has enabled many retail investors and individuals to become active in venture capital. When funding through DAO Maker, the risks for both parties – the investors and the startups – are significantly reduced.

DAO Maker זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול DAO Makerההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקDAO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים DAO Makerאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךDAO Maker לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

DAO Makerתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה DAO Maker (DAO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות DAO Maker (DAO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור DAO Maker.

בדוק את DAO Maker תחזית המחיר עכשיו‏!

DAO Maker (DAO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של DAO Maker (DAO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DAO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות DAO Maker (DAO)

מחפש איך לקנותDAO Maker? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש DAO Makerב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

DAO Maker מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של DAO Maker, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרDAO Maker הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על DAO Maker

כמה שווה DAO Maker (DAO) היום?
החי DAOהמחיר ב USD הוא 0.1197 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DAO ל USD?
המחיר הנוכחי של DAO ל USD הוא $ 0.1197. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של DAO Maker?
שווי השוק של DAO הוא $ 24.27M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DAO?
ההיצע במחזור של DAO הוא 202.73M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DAO?
‏‏DAO השיג מחיר שיא (ATH) של 8.75191628 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DAO?
DAO ‏‏רשם מחירATL של 0.10402367680053178 USD.
מהו נפח המסחר של DAO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DAO הוא $ 318.98K USD.
האם DAO יעלה השנה?
DAO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DAO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
DAO Maker (DAO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
