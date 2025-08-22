DAO Maker (DAO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.1197. במהלך 24 השעות האחרונות, DAO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.1175 לבין שיא של $ 0.1268, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DAOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 8.75191628, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.10402367680053178.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, DAO השתנה ב +0.50% במהלך השעה האחרונה, -1.31% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.92% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
DAO Maker (DAO) מידע שוק
No.833
$ 24.27M
$ 318.98K
$ 33.34M
202.73M
278,537,498.3794117
שווי השוק הנוכחי של DAO Maker הוא $ 24.27M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 318.98K. ההיצע במחזור של DAO הוא 202.73M, עם היצע כולל של 278537498.3794117. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 33.34M.
DAO Maker (DAO) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של DAO Makerהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00159
-1.31%
30 ימים
$ -0.0096
-7.43%
60 ימים
$ +0.0032
+2.74%
90 ימים
$ -0.0329
-21.56%
DAO Maker שינוי מחיר היום
היום,DAO רשם שינוי של $ -0.00159 (-1.31%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
DAO Maker שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0096 (-7.43%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
DAO Maker שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,DAO ראה שינוי של $ +0.0032 (+2.74%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
DAO Maker שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0329 (-21.56%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
DAO Maker is a platform that aims to redefine venture capital for the masses, by providing scalable technologies and funding support to tokenized startups. This venture capital fund was first conceptualized in 2017. It has since evolved to create low turnout frameworks, which has enabled many retail investors and individuals to become active in venture capital. When funding through DAO Maker, the risks for both parties – the investors and the startups – are significantly reduced.
DAO Maker זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול DAO Makerההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקDAO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים DAO Makerאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךDAO Maker לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
DAO Makerתחזית מחיר (USD)
הבנת הטוקנומיקה של DAO Maker (DAO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DAO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות DAO Maker (DAO)
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.