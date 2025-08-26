עוד על RBW

RBW מידע על מחיר

RBW אתר רשמי

RBW טוקניומיקה

RBW תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Rainbow Token סֵמֶל

Rainbow Token מחיר (RBW)

לא רשום

1 RBW ל USDמחיר חי:

$0.00153917
$0.00153917$0.00153917
-9.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Rainbow Token (RBW) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:37:21 (UTC+8)

Rainbow Token (RBW) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00150715
$ 0.00150715$ 0.00150715
24 שעות נמוך
$ 0.00169258
$ 0.00169258$ 0.00169258
גבוה 24 שעות

$ 0.00150715
$ 0.00150715$ 0.00150715

$ 0.00169258
$ 0.00169258$ 0.00169258

$ 3.12
$ 3.12$ 3.12

$ 0
$ 0$ 0

+0.16%

-9.06%

+1.00%

+1.00%

Rainbow Token (RBW) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00153917. במהלך 24 השעות האחרונות, RBW נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00150715 לבין שיא של $ 0.00169258, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RBWהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.12, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RBW השתנה ב +0.16% במהלך השעה האחרונה, -9.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Rainbow Token (RBW) מידע שוק

$ 386.11K
$ 386.11K$ 386.11K

--
----

$ 1.54M
$ 1.54M$ 1.54M

250.88M
250.88M 250.88M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Rainbow Token הוא $ 386.11K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RBW הוא 250.88M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.54M.

Rainbow Token (RBW) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Rainbow Tokenל USDהיה $ -0.000153385736921779.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRainbow Token ל USDהיה . $ +0.0002651903.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRainbow Token ל USDהיה $ +0.0012592203.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Rainbow Tokenל USDהיה $ +0.000430079762273294.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000153385736921779-9.06%
30 ימים$ +0.0002651903+17.23%
60 ימים$ +0.0012592203+81.81%
90 ימים$ +0.000430079762273294+38.78%

מה זהRainbow Token (RBW)

Rainbow Token (RBW) is the token for the Crypto Unicorns game back when the game resided on Polygon. With the token migration from Polygon to XAI on May 2024, this token is to be sunset in favor of a new token, Crypto Unicorns ($CU) on Arbitrum and XAI.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Rainbow Token (RBW) משאב

האתר הרשמי

Rainbow Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Rainbow Token (RBW) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Rainbow Token (RBW) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Rainbow Token.

בדוק את Rainbow Token תחזית המחיר עכשיו‏!

RBW למטבעות מקומיים

Rainbow Token (RBW) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Rainbow Token (RBW) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RBW הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Rainbow Token (RBW)

כמה שווה Rainbow Token (RBW) היום?
החי RBWהמחיר ב USD הוא 0.00153917 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RBW ל USD?
המחיר הנוכחי של RBW ל USD הוא $ 0.00153917. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Rainbow Token?
שווי השוק של RBW הוא $ 386.11K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RBW?
ההיצע במחזור של RBW הוא 250.88M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RBW?
‏‏RBW השיג מחיר שיא (ATH) של 3.12 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RBW?
RBW ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של RBW?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RBW הוא -- USD.
האם RBW יעלה השנה?
RBW ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RBW תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:37:21 (UTC+8)

Rainbow Token (RBW) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.