Rainbow Token (RBW) מידע על מחיר (USD)

Rainbow Token (RBW) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00153917. במהלך 24 השעות האחרונות, RBW נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00150715 לבין שיא של $ 0.00169258, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RBWהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.12, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RBW השתנה ב +0.16% במהלך השעה האחרונה, -9.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Rainbow Token (RBW) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Rainbow Token הוא $ 386.11K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RBW הוא 250.88M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.54M.