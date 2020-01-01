Rainbow Token (RBW) טוקנומיקה

Rainbow Token (RBW) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Rainbow Token (RBW), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
Rainbow Token (RBW) מידע

Rainbow Token (RBW) is the token for the Crypto Unicorns game back when the game resided on Polygon. With the token migration from Polygon to XAI on May 2024, this token is to be sunset in favor of a new token, Crypto Unicorns ($CU) on Arbitrum and XAI.

אתר רשמי:
https://www.cryptounicorns.fun/

Rainbow Token (RBW) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Rainbow Token (RBW), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 400.28K
ההיצע הכולל:
$ 1.00B
אספקה במחזור:
$ 250.88M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 1.60M
שיא כל הזמנים:
$ 3.12
שפל כל הזמנים:
$ 0
מחיר נוכחי:
$ 0.00159552
Rainbow Token (RBW) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Rainbow Token (RBW) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של RBW אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות RBWהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את RBWטוקניומיקה, חקרו אתRBWהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

RBW חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן RBW עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו RBW משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

כתב ויתור

