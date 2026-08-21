Rage Protocol מחיר היום

מחיר Rage Protocol (RAGE) בזמן אמת היום הוא $ 6.11, עם שינוי של 3.77% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RAGE ל USD הוא $ 6.11 לכל RAGE.

Rage Protocol כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 441,680, עם היצע במחזור של 72.30K RAGE. ב‑24 השעות האחרונות, RAGE סחר בין $ 5.89 (נמוך) ל $ 6.23 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 9.65, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 5.0.

ביצועים לטווח קצר, RAGE נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו +15.04% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.52K.

Rage Protocol (RAGE) מידע שוק

שווי שוק $ 441.68K$ 441.68K $ 441.68K נפח (24 שעות) $ 2.52K$ 2.52K $ 2.52K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 441.68K$ 441.68K $ 441.68K אספקת מחזור 72.30K 72.30K 72.30K אספקה כוללת 72,304.3614534657 72,304.3614534657 72,304.3614534657

שווי השוק הנוכחי של Rage Protocol הוא $ 441.68K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.52K. ההיצע במחזור של RAGE הוא 72.30K, עם היצע כולל של 72304.3614534657. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 441.68K.