RadioShack (RADIO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.03856085$ 0.03856085 $ 0.03856085 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.62% שינוי מחיר (1D) -4.59% שינוי מחיר (7D) +1.62% שינוי מחיר (7D) +1.62%

RadioShack (RADIO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, RADIO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RADIOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03856085, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RADIO השתנה ב +1.62% במהלך השעה האחרונה, -4.59% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

RadioShack (RADIO) מידע שוק

שווי שוק $ 248.16K$ 248.16K $ 248.16K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M אספקת מחזור 3.44B 3.44B 3.44B אספקה כוללת 14,369,287,385.5 14,369,287,385.5 14,369,287,385.5

שווי השוק הנוכחי של RadioShack הוא $ 248.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RADIO הוא 3.44B, עם היצע כולל של 14369287385.5. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.04M.