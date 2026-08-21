Radar מחיר היום

מחיר Radar (RADAR) בזמן אמת היום הוא $ 0.00374466, עם שינוי של 5.27% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RADAR ל USD הוא $ 0.00374466 לכל RADAR.

Radar כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 183,270, עם היצע במחזור של 48.94M RADAR. ב‑24 השעות האחרונות, RADAR סחר בין $ 0.00340141 (נמוך) ל $ 0.00378022 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.864534, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, RADAR נע ב +0.33% בשעה האחרונה ו +10.21% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 8.81.

Radar (RADAR) מידע שוק

שווי שוק $ 183.27K$ 183.27K $ 183.27K נפח (24 שעות) $ 8.81$ 8.81 $ 8.81 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 318.30K$ 318.30K $ 318.30K אספקת מחזור 48.94M 48.94M 48.94M אספקה כוללת 85,000,000.0 85,000,000.0 85,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Radar הוא $ 183.27K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 8.81. ההיצע במחזור של RADAR הוא 48.94M, עם היצע כולל של 85000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 318.30K.