Quill מחיר היום

מחיר Quill (QUILL) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.38% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ QUILL ל USD הוא $ 0 לכל QUILL.

Quill כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 102,672, עם היצע במחזור של 1.00B QUILL. ב‑24 השעות האחרונות, QUILL סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00163528, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, QUILL נע ב -0.05% בשעה האחרונה ו +25.71% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 72.25.

Quill (QUILL) מידע שוק

שווי שוק $ 102.67K$ 102.67K $ 102.67K נפח (24 שעות) $ 72.25$ 72.25 $ 72.25 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 102.67K$ 102.67K $ 102.67K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Quill הוא $ 102.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 72.25. ההיצע במחזור של QUILL הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 102.67K.