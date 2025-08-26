QUEEN מחיר (QUEEN)
QUEEN (QUEEN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00001481. במהלך 24 השעות האחרונות, QUEEN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0000147 לבין שיא של $ 0.000015, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. QUEENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00041313, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00001114.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, QUEEN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.72% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.93% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של QUEEN הוא $ 14.81K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של QUEEN הוא 999.91M, עם היצע כולל של 999909221.09. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.81K.
במהלך היום, השינוי במחיר של QUEENל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלQUEEN ל USDהיה . $ -0.0000015813.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלQUEEN ל USDהיה $ +0.0000021818.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של QUEENל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|+0.72%
|30 ימים
|$ -0.0000015813
|-10.67%
|60 ימים
|$ +0.0000021818
|+14.73%
|90 ימים
|$ 0
|--
$QUEEN Coin is TikTok's newest viral memecoin! Over 10k+ TikToks in just 2 days, and it's only getting bigger. Fresh content drops nonstop as the QUEEN trend takes over. The 'Queen Never Cry' or 'Queen Don’t Cry' meme originates from the Korean webcomic The Ki Sisters. In a scene from Chapter 34, a mother whispers 'Queen never cry' to her newborn baby. The baby, initially crying, stops immediately, crosses her arms, and adopts a composed expression, leaving the medical staff stunned. The meme went viral on platforms like Reddit, X (formerly Twitter), and TikTok, where users remixed the scene into various edits and paired it with popular soundtracks. The catchphrase 'Queen never cry' has become a symbol of female / human emotional resilience and has transcended gender / race boundaries as a reminder that we are stronger than our circumstances. As of the time of the writing of this description, the meme has surpassed 12 million views on TikTok alone. The project is a "meme" coin, supported by a strong community of ~2,650 holders and over 800 members in the project's telegram channel. The project also has a TikTok account, where the team is actively producing fresh content daily. The meme itself has garnered much online media outlet coverage - an example of such is included by link here (https://tribune.com.pk/story/2512723/queen-never-cry-meme-goes-viral-origin-traced-to-korean-webcomic-scene-with-emotional-resilience)
