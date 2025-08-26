QUEEN (QUEEN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0000147 $ 0.0000147 $ 0.0000147 24 שעות נמוך $ 0.000015 $ 0.000015 $ 0.000015 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0000147$ 0.0000147 $ 0.0000147 גבוה 24 שעות $ 0.000015$ 0.000015 $ 0.000015 שיא כל הזמנים $ 0.00041313$ 0.00041313 $ 0.00041313 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00001114$ 0.00001114 $ 0.00001114 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +0.72% שינוי מחיר (7D) -10.93% שינוי מחיר (7D) -10.93%

QUEEN (QUEEN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00001481. במהלך 24 השעות האחרונות, QUEEN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0000147 לבין שיא של $ 0.000015, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. QUEENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00041313, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00001114.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, QUEEN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.72% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.93% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

QUEEN (QUEEN) מידע שוק

שווי שוק $ 14.81K$ 14.81K $ 14.81K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.81K$ 14.81K $ 14.81K אספקת מחזור 999.91M 999.91M 999.91M אספקה כוללת 999,909,221.09 999,909,221.09 999,909,221.09

שווי השוק הנוכחי של QUEEN הוא $ 14.81K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של QUEEN הוא 999.91M, עם היצע כולל של 999909221.09. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.81K.