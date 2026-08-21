QUANTUM CORE מחיר היום

מחיר QUANTUM CORE ($QBS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.48% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ $QBS ל USD הוא $ 0 לכל $QBS.

QUANTUM CORE כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 25,360, עם היצע במחזור של 999.83M $QBS. ב‑24 השעות האחרונות, $QBS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00613662, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, $QBS נע ב +0.24% בשעה האחרונה ו +18.20% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

QUANTUM CORE ($QBS) מידע שוק

שווי שוק $ 25.36K$ 25.36K $ 25.36K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 25.36K$ 25.36K $ 25.36K אספקת מחזור 999.83M 999.83M 999.83M אספקה כוללת 999,827,184.184899 999,827,184.184899 999,827,184.184899

שווי השוק הנוכחי של QUANTUM CORE הוא $ 25.36K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $QBS הוא 999.83M, עם היצע כולל של 999827184.184899. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 25.36K.