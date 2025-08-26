עוד על USDQ

Quantoz USDQ מחיר (USDQ)

1 USDQ ל USDמחיר חי:

$0.999957
$0.999957
0.00%1D
USD
Quantoz USDQ (USDQ) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:41:30 (UTC+8)

Quantoz USDQ (USDQ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.999398
$ 0.999398
24 שעות נמוך
$ 0.999876
$ 0.999876
גבוה 24 שעות

$ 0.999398
$ 0.999398

$ 0.999876
$ 0.999876

$ 1.043
$ 1.043

$ 0.938182
$ 0.938182

+0.01%

+0.04%

-0.01%

-0.01%

Quantoz USDQ (USDQ) המחיר בזמן אמת של הוא $0.999941. במהלך 24 השעות האחרונות, USDQ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.999398 לבין שיא של $ 0.999876, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USDQהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.043, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.938182.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USDQ השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, +0.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Quantoz USDQ (USDQ) מידע שוק

$ 6.76M
$ 6.76M

--
--

$ 50.99M
$ 50.99M

6.76M
6.76M

51,000,000.0
51,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Quantoz USDQ הוא $ 6.76M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USDQ הוא 6.76M, עם היצע כולל של 51000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 50.99M.

Quantoz USDQ (USDQ) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Quantoz USDQל USDהיה $ +0.00036057.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלQuantoz USDQ ל USDהיה . $ -0.0000876948.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלQuantoz USDQ ל USDהיה $ -0.0001495911.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Quantoz USDQל USDהיה $ +0.0004069076389943.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00036057+0.04%
30 ימים$ -0.0000876948-0.00%
60 ימים$ -0.0001495911-0.01%
90 ימים$ +0.0004069076389943+0.04%

מה זהQuantoz USDQ (USDQ)

The Quantoz USDQ is a stablecoin pegged 1:1 to the US dollar. The USDQ is issued by Quantoz Payments BV, an Electronic Money Institution under supervision by the Dutch Central Bank (DNB). The USDQ is designed to be Micar compliant and its whitepaper as Electronic Money Token (EMT) has been submitted to the Dutch Financial Authorities (AFM). The USDQs are issued as ERC-20 tokens on the Ethereum blockchain and distributed through authorized primary market brokers to the crypto exchanges. The main purpose of the USDQ is to provide a secure and regulated US dollar pegged token for trading and arbitrage liquidity on the European crypto market. By regulatory requirement the USDQ tokens in circulation are 102% backed by US dollars. Stichting Quantoz, a bankruptcy remote foundation, holds the US dollar reserve for the USDQ on bank accounts with systemically important banks and in highly liquid T-bonds. Stichting Quantoz is prudentially supervised by the Dutch Central Bank.

Quantoz USDQ (USDQ) משאב

האתר הרשמי

Quantoz USDQתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Quantoz USDQ (USDQ) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Quantoz USDQ (USDQ) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Quantoz USDQ.

בדוק את Quantoz USDQ תחזית המחיר עכשיו‏!

USDQ למטבעות מקומיים

Quantoz USDQ (USDQ) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Quantoz USDQ (USDQ) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על USDQ הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Quantoz USDQ (USDQ)

כמה שווה Quantoz USDQ (USDQ) היום?
החי USDQהמחיר ב USD הוא 0.999941 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי USDQ ל USD?
המחיר הנוכחי של USDQ ל USD הוא $ 0.999941. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Quantoz USDQ?
שווי השוק של USDQ הוא $ 6.76M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של USDQ?
ההיצע במחזור של USDQ הוא 6.76M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של USDQ?
‏‏USDQ השיג מחיר שיא (ATH) של 1.043 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של USDQ?
USDQ ‏‏רשם מחירATL של 0.938182 USD.
מהו נפח המסחר של USDQ?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור USDQ הוא -- USD.
האם USDQ יעלה השנה?
USDQ ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את USDQ תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:41:30 (UTC+8)

