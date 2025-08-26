Quantoz USDQ (USDQ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.999398 24 שעות נמוך $ 0.999876 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 1.043 המחיר הנמוך ביותר $ 0.938182 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) +0.04% שינוי מחיר (7D) -0.01%

Quantoz USDQ (USDQ) המחיר בזמן אמת של הוא $0.999941. במהלך 24 השעות האחרונות, USDQ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.999398 לבין שיא של $ 0.999876, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USDQהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.043, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.938182.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USDQ השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, +0.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Quantoz USDQ (USDQ) מידע שוק

שווי שוק $ 6.76M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 50.99M אספקת מחזור 6.76M אספקה כוללת 51,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Quantoz USDQ הוא $ 6.76M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USDQ הוא 6.76M, עם היצע כולל של 51000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 50.99M.