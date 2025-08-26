QHUB (QHUB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 1.37 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.34% שינוי מחיר (1D) -7.17% שינוי מחיר (7D) +2.67%

QHUB (QHUB) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, QHUB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. QHUBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.37, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, QHUB השתנה ב +0.34% במהלך השעה האחרונה, -7.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.67% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

QHUB (QHUB) מידע שוק

שווי שוק $ 39.52K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 288.15K אספקת מחזור 137.16M אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של QHUB הוא $ 39.52K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של QHUB הוא 137.16M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 288.15K.