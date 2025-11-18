Qace Dynamics מחיר היום

מחיר Qace Dynamics (QACE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00705505, עם שינוי של 10.80% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ QACE ל USD הוא $ 0.00705505 לכל QACE.

Qace Dynamics כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 7,065,252, עם היצע במחזור של 1.00B QACE. ב‑24 השעות האחרונות, QACE סחר בין $ 0.00695587 (נמוך) ל $ 0.00792916 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.056435, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00695587.

ביצועים לטווח קצר, QACE נע ב +0.82% בשעה האחרונה ו -42.08% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Qace Dynamics (QACE) מידע שוק

שווי שוק $ 7.07M$ 7.07M $ 7.07M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.07M$ 7.07M $ 7.07M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

