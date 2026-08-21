PYTHIA מחיר היום

מחיר PYTHIA (PYTHIA) בזמן אמת היום הוא $ 0.01032973, עם שינוי של 12.75% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PYTHIA ל USD הוא $ 0.01032973 לכל PYTHIA.

PYTHIA כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 10,310,640, עם היצע במחזור של 998.16M PYTHIA. ב‑24 השעות האחרונות, PYTHIA סחר בין $ 0.01001373 (נמוך) ל $ 0.01191351 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.125047, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00413184.

ביצועים לטווח קצר, PYTHIA נע ב +0.33% בשעה האחרונה ו +20.79% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 175.41K.

PYTHIA (PYTHIA) מידע שוק

שווי שוק $ 10.31M$ 10.31M $ 10.31M נפח (24 שעות) $ 175.41K$ 175.41K $ 175.41K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.31M$ 10.31M $ 10.31M אספקת מחזור 998.16M 998.16M 998.16M אספקה כוללת 998,158,026.078586 998,158,026.078586 998,158,026.078586

שווי השוק הנוכחי של PYTHIA הוא $ 10.31M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 175.41K. ההיצע במחזור של PYTHIA הוא 998.16M, עם היצע כולל של 998158026.078586. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.31M.