PXDC (PXDC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.970356 $ 0.970356 $ 0.970356 24 שעות נמוך $ 0.989785 $ 0.989785 $ 0.989785 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.970356$ 0.970356 $ 0.970356 גבוה 24 שעות $ 0.989785$ 0.989785 $ 0.989785 שיא כל הזמנים $ 5.24$ 5.24 $ 5.24 המחיר הנמוך ביותר $ 0.852117$ 0.852117 $ 0.852117 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.39% שינוי מחיר (1D) +0.69% שינוי מחיר (7D) -0.34% שינוי מחיר (7D) -0.34%

PXDC (PXDC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.981921. במהלך 24 השעות האחרונות, PXDC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.970356 לבין שיא של $ 0.989785, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PXDCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.24, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.852117.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PXDC השתנה ב +0.39% במהלך השעה האחרונה, +0.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.34% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PXDC (PXDC) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 852.67K$ 852.67K $ 852.67K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 868,141.3610113449 868,141.3610113449 868,141.3610113449

שווי השוק הנוכחי של PXDC הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PXDC הוא 0.00, עם היצע כולל של 868141.3610113449. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 852.67K.