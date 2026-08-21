Purch מחיר היום

מחיר Purch (PURCH) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.80% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PURCH ל USD הוא $ 0 לכל PURCH.

Purch כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 229,706, עם היצע במחזור של 951.03M PURCH. ב‑24 השעות האחרונות, PURCH סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00250729, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PURCH נע ב -0.42% בשעה האחרונה ו +9.67% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 7.09K.

Purch (PURCH) מידע שוק

שווי שוק $ 229.71K$ 229.71K $ 229.71K נפח (24 שעות) $ 7.09K$ 7.09K $ 7.09K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 241.52K$ 241.52K $ 241.52K אספקת מחזור 951.03M 951.03M 951.03M אספקה כוללת 999,937,581.855348 999,937,581.855348 999,937,581.855348

שווי השוק הנוכחי של Purch הוא $ 229.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 7.09K. ההיצע במחזור של PURCH הוא 951.03M, עם היצע כולל של 999937581.855348. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 241.52K.