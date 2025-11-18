PumpMeme מחיר היום

מחיר PumpMeme (PM) בזמן אמת היום הוא $ 1.13, עם שינוי של 0.38% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PM ל USD הוא $ 1.13 לכל PM.

PumpMeme כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 25,962,300, עם היצע במחזור של 23.00M PM. ב‑24 השעות האחרונות, PM סחר בין $ 1.11 (נמוך) ל $ 1.13 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.15, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1.026.

ביצועים לטווח קצר, PM נע ב +1.18% בשעה האחרונה ו +0.43% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

PumpMeme (PM) מידע שוק

שווי שוק $ 25.96M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 112.88M אספקת מחזור 23.00M אספקה כוללת 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של PumpMeme הוא $ 25.96M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PM הוא 23.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 112.88M.