PUMPCORN (PUMPCORN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.0069096 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +4.21% שינוי מחיר (7D) -0.53%

PUMPCORN (PUMPCORN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PUMPCORN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PUMPCORNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0069096, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PUMPCORN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +4.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.53% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PUMPCORN (PUMPCORN) מידע שוק

שווי שוק $ 53.21K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 53.21K אספקת מחזור 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של PUMPCORN הוא $ 53.21K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PUMPCORN הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 53.21K.