PUMPAI מחיר היום

מחיר PUMPAI (PUMPAI) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 9.61% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PUMPAI ל USD הוא -- לכל PUMPAI.

PUMPAI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 15,802.57, עם היצע במחזור של 265.61M PUMPAI. ב‑24 השעות האחרונות, PUMPAI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.085682, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PUMPAI נע ב -1.03% בשעה האחרונה ו -19.28% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

PUMPAI (PUMPAI) מידע שוק

שווי שוק $ 15.80K$ 15.80K $ 15.80K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 59.49K$ 59.49K $ 59.49K אספקת מחזור 265.61M 265.61M 265.61M אספקה כוללת 999,854,065.517778 999,854,065.517778 999,854,065.517778

שווי השוק הנוכחי של PUMPAI הוא $ 15.80K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PUMPAI הוא 265.61M, עם היצע כולל של 999854065.517778. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 59.49K.