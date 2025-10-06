קנה קריפטושווקיםספוטחוזים עתידייםGOLDלהרוויחמרכז אירועים
מחיר Kindred Labs בזמן אמת היום הוא 0.03851 USD.KIN שווי השוק הוא 5,668,190.625 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר KIN ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!

Kindred Labs סֵמֶל

Kindred Labs מְחִיר(KIN)

1 KIN ל USDמחיר חי:

$0.03851
+0.28%1D
USD
Kindred Labs (KIN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2026-03-07 07:39:59 (UTC+8)

Kindred Labs מחיר היום

מחיר Kindred Labs (KIN) בזמן אמת היום הוא $ 0.03851, עם שינוי של 0.28% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KIN ל USD הוא $ 0.03851 לכל KIN.

Kindred Labs כרגע מדורג במקום #1199 לפי שווי שוק של $ 5.67M, עם היצע במחזור של 147.19M KIN. ב‑24 השעות האחרונות, KIN סחר בין $ 0.03525 (נמוך) ל $ 0.04057 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.12448435891360893, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.015000419475530989.

ביצועים לטווח קצר, KIN נע ב +0.91% בשעה האחרונה ו +69.42% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 70.02K.

Kindred Labs (KIN) מידע שוק

No.1199

$ 5.67M
$ 70.02K
$ 38.51M
147.19M
1,000,000,000
1,000,000,000
14.71%

BSC

שווי השוק הנוכחי של Kindred Labs הוא $ 5.67M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 70.02K. ההיצע במחזור של KIN הוא 147.19M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 38.51M.

Kindred Labs היסטוריית המחירים USD

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.03525
24 שעות נמוך
$ 0.04057
גבוה 24 שעות

$ 0.03525
$ 0.04057
$ 0.12448435891360893
$ 0.015000419475530989
+0.91%

+0.28%

+69.42%

+69.42%

Kindred Labs (KIN) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Kindred Labsהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0001075+0.28%
30 ימים$ +0.02199+133.11%
60 ימים$ +0.00851+28.36%
90 ימים$ +0.00851+28.36%
Kindred Labs שינוי מחיר היום

היום,KIN רשם שינוי של $ +0.0001075 (+0.28%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Kindred Labs שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.02199 (+133.11%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Kindred Labs שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,KIN ראה שינוי של $ +0.00851 (+28.36%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Kindred Labs שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.00851 (+28.36%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Kindred Labs (KIN)?

בדוק את Kindred Labs עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

תחזית מחיר עבור Kindred Labs

Kindred Labs (KIN) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 4 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של KIN הוא $ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
Kindred Labs (KIN) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 14 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Kindred Labs עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.

רוצה לדעת לאיזה מחיר Kindred Labs תגיע ב 2026–2027? בקר בדף KIN תחזית המחירים שלנו לקבלת תחזיות מחיר של לשנים 2026–2027 על ידי לחיצה על Kindred Labs תחזית מחיר.

איך לקנות ולהשקיע Kindred Labs ב יִשְׂרָאֵל

מוכן להתחיל עם Kindred Labs? קניית KIN מהירה וידידותית למתחילים ב‑MEXC. תוכל להתחיל לסחור מיד לאחר הרכישה הראשונה שלך. למידע נוסף, עיין במדריך המלא שלנו על כיצד לקנות Kindred Labs. להלן סקירה מהירה בחמישה שלבים שתעזור לך להתחיל את Kindred Labs (KIN) מסע הקנייה שלך.

שלב 1

הירשם לחשבון והשלם את KYC

ראשית, הירשם לחשבון והשלם את KYC ב-MEXC. אתה יכול לעשות זאת באתר הרשמי של MEXC או באפליקציית MEXC באמצעות מספר הטלפון או כתובת הדוא"ל שלך.
שלב 2

הוסף USDT, USDC או USDE לארנק שלך

USDT, USDC ו-USDE מקלים על המסחר ב-MEXC. אתה יכול לקנות USDT, USDC ו-USDE באמצעות העברה בנקאית, OTC או מסחר P2P.
שלב 3

עבור לדף מסחר ספוט

באתר של MEXC, לחץ על ספוט בסרגל העליון וחפש את האסימונים המועדפים עליך.
שלב 4

בחר את האסימונים שלך

עם יותר מ--- אסימונים זמינים, אתה יכול בקלות לקנות ביטקוין, אתריום ואסימונים פופולריים.
שלב 5

השלם את הרכישה שלך

הזן את כמות האסימונים או את השווי במטבע המקומי שלך. לחץ על קנה, וKindred Labsיזוכה מיידית בארנק שלך.
איך לקנות Kindred Labs (KIN) מדריך

מה אפשר לעשות עם Kindred Labs

החזקת Kindred Labs מאפשרת לך לפתוח יותר אפשרויות מעבר לרכישה והחזקה בלבד. אתה יכול לסחור ב-BTC במאות שווקים, להרוויח פרסים פסיביים דרך מוצרי חיסכון והימור גמישים, או להשתמש בכלי מסחר מקצועיים כדי להגדיל את הנכסים שלך. בין אם אתה מתחיל, מקצועי או משקיע מנוסה, MEXC מקלה עליך למקסם את הפוטנציאל הקריפטו שלך. להלן ארבע הדרכים הטובות ביותר למצות את הפוטנציאל של טוקני הביטקוין שלך

  • חקור את שוק הספוט של MEXC

    חקור את שוק הספוט של MEXC

    סחור ביותר מ 2,800 טוקנים עם עמלות נמוכות במיוחד.

    מסחר בחוזים עתידיים

    מסחר בחוזים עתידיים

    סחור במינוף של עד 500x ונזילות עמוקה.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    הימר על טוקנים וקבל איירדרופים מדהימים.

    טרום-מסחר של MEXC

    טרום-מסחר של MEXC

    קנה ומכור טוקנים חדשים לפני שהם נרשמים רשמית.

מסחר עם עמלות נמוכות במיוחד ב‑MEXC

קנייה של Kindred Labs (KIN) ב MEXC פירושה יותר ערך לכספך. כאחת מפלטפורמות הקריפטו עם העמלות הנמוכות ביותר בשוק, MEXC עוזרת לך להפחית עלויות מהעסקה הראשונה שלך.

עמלות מסחר ספוט:
--
יוצר
עמלות מסחר בחוזים עתידיים:
--
בדוק את התחרותיות ב MEXC עמלות המסחר

בנוסף, ניתן לסחור בטוקנים ספוט נבחרים ללא כל עמלות באמצעות פסטיבל ללא עמלות של MEXC.

מה זהKindred Labs (KIN)

Kindred is the character-powered AI network, bringing officially licensed iconic IP to life as a constant, emotionally intelligent presence by your side.

Kindred Labs מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Kindred Labs, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרKindred Labs הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Kindred Labs

Kindred Labs (KIN) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
02-11 14:20:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, יציאה נטו מ-CEX של 59,400 ETH
02-10 18:39:21נתונים על השרשרת
אתמול, תעודות סל ביטקוין ספוט רשמו זרימה נטו פנימה של 144.9 מיליון דולר, בעוד שתעודות סל את'ריום רשמו זרימה נטו פנימה של 57 מיליון דולר
02-04 11:04:00עדכוני תעשייה
מדד הפחד בקריפטו יורד שוב ל-14, השוק נשאר באזור "פחד קיצוני"
02-04 00:48:00עדכוני תעשייה
285 מיליון דולר חוסלו ברחבי הרשת ב-24 השעות האחרונות, גם לונגים וגם שורטים נמחקו
02-01 01:12:00עדכוני תעשייה
ביטקוין שובר מתחת לשפל הקודם של $80,600, מגיע לשפל חדש מאז 11 באפריל 2025
01-28 07:44:00עדכוני תעשייה
מדד הדולר מגיע לרמה הנמוכה ביותר מאז פברואר 2022, שוק הקריפטו ממשיך לעלות

Kindred Labs חדשות חמות

למה הרבה אנשים עדיין מפסידים כסף במהלך רבע עלייה?

למה הרבה אנשים עדיין מפסידים כסף במהלך רבע עלייה?

October 6, 2025
עליית הרשתות השכבתיות של הביטקוין: הבנת הטכנולוגיה שעושה מהפך בעתיד הביטקוין ב-2025

עליית הרשתות השכבתיות של הביטקוין: הבנת הטכנולוגיה שעושה מהפך בעתיד הביטקוין ב-2025

October 6, 2025
אלטקוין ב-2025: כשה-TOTAL3 מגיע לשיאים חדשים אבל התיק שלך לא זז

אלטקוין ב-2025: כשה-TOTAL3 מגיע לשיאים חדשים אבל התיק שלך לא זז

October 5, 2025
גלה עוד על Kindred Labs

KIN USDT (מסחר בחוזים עתידיים)

פתח פוזיציה לונג או שורט ב KIN עם מינוף. חקור מסחר בחוזים עתידיים של KIN USDT ב-MEXC ונצל את תנודות השוק.

סחור ב Kindred Labs (KIN) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Kindred Labs מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTKIN
$0.03851
+0.46%
0.00% (USDT)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

KIN-ל-USD מחשבון

סְכוּם

1 KIN = 0.03851 USD