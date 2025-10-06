Kindred Labs מחיר היום

מחיר Kindred Labs (KIN) בזמן אמת היום הוא $ 0.03851, עם שינוי של 0.28% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KIN ל USD הוא $ 0.03851 לכל KIN.

Kindred Labs כרגע מדורג במקום #1199 לפי שווי שוק של $ 5.67M, עם היצע במחזור של 147.19M KIN. ב‑24 השעות האחרונות, KIN סחר בין $ 0.03525 (נמוך) ל $ 0.04057 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.12448435891360893, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.015000419475530989.

ביצועים לטווח קצר, KIN נע ב +0.91% בשעה האחרונה ו +69.42% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 70.02K.

Kindred Labs (KIN) מידע שוק

דירוג No.1199 שווי שוק $ 5.67M נפח (24 שעות) $ 70.02K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 38.51M אספקת מחזור 147.19M מקסימום היצע 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 שיעור מחזור 14.71% בלוקצ'יין ציבורי BSC

