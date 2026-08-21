PulseTrailerPark מחיר היום

מחיר PulseTrailerPark (PTP) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.72% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PTP ל USD הוא $ 0 לכל PTP.

PulseTrailerPark כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 19,554.48, עם היצע במחזור של 555.56T PTP. ב‑24 השעות האחרונות, PTP סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PTP נע ב -3.73% בשעה האחרונה ו +42.32% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

PulseTrailerPark (PTP) מידע שוק

שווי שוק $ 19.55K$ 19.55K $ 19.55K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 19.55K$ 19.55K $ 19.55K אספקת מחזור 555.56T 555.56T 555.56T אספקה כוללת 555,555,555,555,555.0 555,555,555,555,555.0 555,555,555,555,555.0

שווי השוק הנוכחי של PulseTrailerPark הוא $ 19.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PTP הוא 555.56T, עם היצע כולל של 555555555555555.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.55K.