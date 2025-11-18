Pulseium מחיר היום

מחיר Pulseium (PSM) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 8.37% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PSM ל USD הוא -- לכל PSM.

Pulseium כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 49,287, עם היצע במחזור של 1.56T PSM. ב‑24 השעות האחרונות, PSM סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PSM נע ב -0.30% בשעה האחרונה ו -38.22% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Pulseium (PSM) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Pulseium הוא $ 49.29K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PSM הוא 1.56T, עם היצע כולל של 1555369000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 49.29K.