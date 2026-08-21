Pullbase מחיר היום

מחיר Pullbase (PULB) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.68% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PULB ל USD הוא $ 0 לכל PULB.

Pullbase כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 27,193, עם היצע במחזור של 100.00B PULB. ב‑24 השעות האחרונות, PULB סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PULB נע ב -- בשעה האחרונה ו +27.78% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Pullbase (PULB) מידע שוק

שווי שוק $ 27.19K$ 27.19K $ 27.19K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 27.19K$ 27.19K $ 27.19K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

שווי השוק הנוכחי של Pullbase הוא $ 27.19K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PULB הוא 100.00B, עם היצע כולל של 99999999999.99998. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 27.19K.