Puffverse מחיר היום

מחיר Puffverse (PFVS) בזמן אמת היום הוא $ 0.00246451, עם שינוי של 4.44% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PFVS ל USD הוא $ 0.00246451 לכל PFVS.

Puffverse כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 287,417, עם היצע במחזור של 116.62M PFVS. ב‑24 השעות האחרונות, PFVS סחר בין $ 0.00246533 (נמוך) ל $ 0.00272905 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.086767, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0024639.

ביצועים לטווח קצר, PFVS נע ב -1.43% בשעה האחרונה ו -21.72% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Puffverse (PFVS) מידע שוק

שווי שוק $ 287.42K$ 287.42K $ 287.42K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.46M$ 2.46M $ 2.46M אספקת מחזור 116.62M 116.62M 116.62M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

