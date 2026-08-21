psyopcat מחיר היום

מחיר psyopcat (PCAT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 12.14% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PCAT ל USD הוא $ 0 לכל PCAT.

psyopcat כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 32,935, עם היצע במחזור של 999.00M PCAT. ב‑24 השעות האחרונות, PCAT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PCAT נע ב +1.22% בשעה האחרונה ו +12.42% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

psyopcat (PCAT) מידע שוק

שווי שוק $ 32.94K$ 32.94K $ 32.94K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 32.94K$ 32.94K $ 32.94K אספקת מחזור 999.00M 999.00M 999.00M אספקה כוללת 998,995,594.486484 998,995,594.486484 998,995,594.486484

שווי השוק הנוכחי של psyopcat הוא $ 32.94K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PCAT הוא 999.00M, עם היצע כולל של 998995594.486484. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 32.94K.