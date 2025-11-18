PSX מחיר היום

מחיר PSX (PSX) בזמן אמת היום הוא $ 0.00034786, עם שינוי של 1.35% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PSX ל USD הוא $ 0.00034786 לכל PSX.

PSX כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 347,859, עם היצע במחזור של 1.00B PSX. ב‑24 השעות האחרונות, PSX סחר בין $ 0.00029292 (נמוך) ל $ 0.00035903 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0020021, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0002902.

ביצועים לטווח קצר, PSX נע ב +1.05% בשעה האחרונה ו -40.70% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

PSX (PSX) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של PSX הוא $ 347.86K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PSX הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 347.86K.