Proprietary Trading Network (SN8) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 13.28 $ 13.28 $ 13.28 24 שעות נמוך $ 15.24 $ 15.24 $ 15.24 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 13.28$ 13.28 $ 13.28 גבוה 24 שעות $ 15.24$ 15.24 $ 15.24 שיא כל הזמנים $ 25.24$ 25.24 $ 25.24 המחיר הנמוך ביותר $ 13.28$ 13.28 $ 13.28 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.28% שינוי מחיר (1D) -11.91% שינוי מחיר (7D) -13.56% שינוי מחיר (7D) -13.56%

Proprietary Trading Network (SN8) המחיר בזמן אמת של הוא $13.34. במהלך 24 השעות האחרונות, SN8 נסחר בטווח שבין שפל של $ 13.28 לבין שיא של $ 15.24, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN8השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 25.24, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 13.28.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN8 השתנה ב -0.28% במהלך השעה האחרונה, -11.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Proprietary Trading Network (SN8) מידע שוק

שווי שוק $ 30.85M$ 30.85M $ 30.85M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 30.85M$ 30.85M $ 30.85M אספקת מחזור 2.32M 2.32M 2.32M אספקה כוללת 2,323,434.678500015 2,323,434.678500015 2,323,434.678500015

שווי השוק הנוכחי של Proprietary Trading Network הוא $ 30.85M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN8 הוא 2.32M, עם היצע כולל של 2323434.678500015. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 30.85M.