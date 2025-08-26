עוד על PROOF

PROOF Platform סֵמֶל

PROOF Platform מחיר (PROOF)

1 PROOF ל USDמחיר חי:

$0.178581
$0.178581
-10.30%1D
USD
PROOF Platform (PROOF) טבלת מחירים חיה
PROOF Platform (PROOF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.31%

-10.35%

+32.13%

+32.13%

PROOF Platform (PROOF) המחיר בזמן אמת של הוא $0.178581. במהלך 24 השעות האחרונות, PROOF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.177348 לבין שיא של $ 0.202211, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PROOFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.339058, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03194115.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PROOF השתנה ב -0.31% במהלך השעה האחרונה, -10.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+32.13% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PROOF Platform (PROOF) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של PROOF Platform הוא $ 1.72M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PROOF הוא 9.61M, עם היצע כולל של 30752982.42725457. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.50M.

PROOF Platform (PROOF) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של PROOF Platformל USDהיה $ -0.0206260172205172.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPROOF Platform ל USDהיה . $ +0.1072718744.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPROOF Platform ל USDהיה $ +0.4966386898.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של PROOF Platformל USDהיה $ +0.12740585693276922.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0206260172205172-10.35%
30 ימים$ +0.1072718744+60.07%
60 ימים$ +0.4966386898+278.10%
90 ימים$ +0.12740585693276922+248.96%

מה זהPROOF Platform (PROOF)

PROOF is the most powerful way to launch a token, with battle-tested features designed to set you up for success. Our contracts are audited & unruggable. Get started for free.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

PROOF Platform (PROOF) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

PROOF Platformתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה PROOF Platform (PROOF) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות PROOF Platform (PROOF) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור PROOF Platform.

בדוק את PROOF Platform תחזית המחיר עכשיו‏!

PROOF למטבעות מקומיים

PROOF Platform (PROOF) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של PROOF Platform (PROOF) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PROOF הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על PROOF Platform (PROOF)

כמה שווה PROOF Platform (PROOF) היום?
החי PROOFהמחיר ב USD הוא 0.178581 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PROOF ל USD?
המחיר הנוכחי של PROOF ל USD הוא $ 0.178581. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של PROOF Platform?
שווי השוק של PROOF הוא $ 1.72M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PROOF?
ההיצע במחזור של PROOF הוא 9.61M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PROOF?
‏‏PROOF השיג מחיר שיא (ATH) של 0.339058 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PROOF?
PROOF ‏‏רשם מחירATL של 0.03194115 USD.
מהו נפח המסחר של PROOF?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PROOF הוא -- USD.
האם PROOF יעלה השנה?
PROOF ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PROOF תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.