PROOF Platform (PROOF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.177348 $ 0.177348 $ 0.177348 24 שעות נמוך $ 0.202211 $ 0.202211 $ 0.202211 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.177348$ 0.177348 $ 0.177348 גבוה 24 שעות $ 0.202211$ 0.202211 $ 0.202211 שיא כל הזמנים $ 0.339058$ 0.339058 $ 0.339058 המחיר הנמוך ביותר $ 0.03194115$ 0.03194115 $ 0.03194115 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.31% שינוי מחיר (1D) -10.35% שינוי מחיר (7D) +32.13% שינוי מחיר (7D) +32.13%

PROOF Platform (PROOF) המחיר בזמן אמת של הוא $0.178581. במהלך 24 השעות האחרונות, PROOF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.177348 לבין שיא של $ 0.202211, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PROOFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.339058, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03194115.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PROOF השתנה ב -0.31% במהלך השעה האחרונה, -10.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+32.13% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PROOF Platform (PROOF) מידע שוק

שווי שוק $ 1.72M$ 1.72M $ 1.72M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.50M$ 5.50M $ 5.50M אספקת מחזור 9.61M 9.61M 9.61M אספקה כוללת 30,752,982.42725457 30,752,982.42725457 30,752,982.42725457

שווי השוק הנוכחי של PROOF Platform הוא $ 1.72M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PROOF הוא 9.61M, עם היצע כולל של 30752982.42725457. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.50M.